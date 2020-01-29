В Донецке «ДНР» задержала двух подростков. Их подозревают в убийстве из-за куртки

В Донецке «полиция» при группировке «ДНР» задержала двоих подростков, подозреваемых в убийстве мужчины.



Как сообщает «МВД ДНР», выходя из кафе нетрезвые подростки увидели сидевшего неподалеку 26-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленники решили отвести жертву в неосвещенное место и снять с него куртку. Когда мужчина начал оказывать сопротивление, фигуранты избили его до смерти, добавили в «МВД».



В отношении задержанных возбуждены «уголовные дела» по части 4 статьи 174 (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору) и части 4 статьи 112 «уголовного кодекса ДНР» (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 15 лет.