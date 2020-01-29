СБУ задержала предполагаемого информатора «ЛНР», который скрывался пять лет

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего жителя Северодонецка, который подозревается в передаче данных группировке «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, весной 2014 года мужчина собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах.



«Он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов» , - говорится в сообщении.



Отмечается, что северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ более пяти лет и был объявлен в розыск.



21 января сотрудники СБУ задержали подозреваемого в пограничном пункте пропуска «Танюшевка», когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию.



Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное расследование.