В ОБСЕ призвали к «тишине» и разминированию на Донбассе

Спецпредставительница ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау привала стороны конфликта на Донбассе к полному прекращению огня и разминированию территорий. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Она отметила, что несмотря на снижение случае обстрелов, число жертв среди гражданского населения в январе выросло в сравнении с концом 2019 года.



«Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности», — сказала посол ОБСЕ.



Режим «тишины», а также беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ являются «ключевыми условиями предупреждения гражданских жертв и мирного решения конфликта», добавила Грау.

29 января в Минске прошло очередное заседание ТКГ. На нем стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов в ОРДЛО. Стороны не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств.



Следующее заседание ТКГ состоится 12 февраля.