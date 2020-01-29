В суд передано дело о схеме поставок взрывчатки из зоны боев на Донбассе

Полиция подозревает гражданина России в организации незаконной схемы поставок оружия из зоны боевых действий на территории Донецкой области. Досудебное расследование завершено, дело передано в Днепровский районный суд столицы.



По версии следствия, мужчина вместе с гражданином Беларуси и жителем столицы организовал преступную схему поставок оружия и взрывчатки из зоны проведения ООС.



Все трое были задержаны в Киеве во время попытки продать реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. Во время обысков по месту проживания участников группы также были изъяты огнестрельное оружие, более 100 единиц боеприпасов, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также наркотические средства в особо крупных размерах, расфасованные для продажи.



Кроме того, были обнаружены доказательства причастности россиянина к заказному поджогу автомобиля киевлянина.



Фигурантам дела инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.