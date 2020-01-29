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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

29 января 2020, 22:58

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 января.

Политика

29 января в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов в ОРДЛО. Стороны не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств.

В группировке «ЛНР» заявили, что участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а также проработать вопросы по открытию новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

Спецпредставительница ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау привала стороны конфликта на Донбассе к полному прекращению огня и разминированию территорий.

Кабинет министров упростил процедуру выезда с неподконтрольной территории для подростков 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли.

Общество

СБУ объявила, что в ходе спецоперации вывела с подконтрольной боевикам территории бывшего «министра угля ДНР» Игоря Ивакина, который дал показания о влиянии России на боевиков. В то же время, «Украинская правда» нашла на Facebook-странице Ивакина записи, свидетельствующие о том, что он более пяти лет проживает на подконтрольной властям территории, в Мариуполе, который освободили от боевиков летом 2014 года.

По информации «Восточной правозащитной группы», в 2019 году на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей от травм на работе умерли 53 шахтера.

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