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ЕС и США ввели персональные санкции из-за незаконных выборов в Крыму

29 января 2020, 23:48

ЕС и США ввели персональные санкции из-за незаконных выборов в Крыму

ЕС ввел санкции в отношении семи физических лиц, причастных к проведению незаконных выборов в «Государственный совет» аннексированного Крыма в сентябре 2019 года.

Как передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Официального журнала ЕС, под санкциями оказались председатель «законодательного собрания» Севастополя Владимир Немцев, замглавы «законодательного собрания» Севастополя Екатерина Алтабаева, врио «губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, председатель «Совета министров» Крыма Юрий Гоцанюк, председатель избирательной комиссии Сергей Даниленко, его зам Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова.

Санкции введены за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в «незаконно аннексированных» Крыму и Севастополе.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в ЕС и запрет на поездки в страны ЕС.

США вслед за ЕС ввели персональные санкции в отношении этих граждан, добавив также в «черный список» московскую компанию «Гранд Сервис Экспресс» и причастного к ней Александра Ганова. Компания специализируется железнодорожными перевозками повышенной комфортности и с 2019 года осуществляет поездки через Керченский мост в Крым.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, чему предшествовало появление на полуострове военных без опознавательных знаков и проведение незаконного «референдума». Украина, ЕС и США отреагировали санкциями, которые регулярно продлеваются.

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