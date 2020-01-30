На Донбассе более 10 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Донецкой области 10 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.



К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области из-за сильного ветра без электроснабжения более 5000 абонентов, передает «МЧС» при группировке «ДНР». Ведутся восстановительные работы.



Кроме того, в ночь на 30 января в подконтрольном властям Лисичанске Луганской области из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции, без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП «Лисичанскводоканал». Котельные работают в штатном режиме.