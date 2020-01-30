Итальянский ведущий, назвавший Украину «малой Россией», извинился в прямом эфире

Ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна в прямом эфире извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией». Видеозапись опубликовало посольство Украины в Италии.



«Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление "малая Россия" в отношении Украины как обиды. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина — это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины», — сказал Инсинна после консультаций посольства с руководством телекомпании.

26 января Флавио Инсинна в эфире своего шоу на RAI заявил, что «Малая Россия — это второе название Украины». В ответ посольство Украины в Италии опубликовало открытое письмо, в котором разъяснило происхождение названия «Малороссия» и оскорбительность его применения по отношению к Украине.