Порошенко дважды не пришел на допрос по делу об Иловайском котле

Пятый президент Петр Порошенко дважды не явился на допрос в качестве свидетеля в деле об Иловайском котле; его показания представляют большую ценность для установления истины. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что на сегодня не стоит вопрос о предоставлении Порошенко процессуального статуса.



«В настоящее время мы не получили показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время... он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия», — сказал Рябошапка.



Вместе с тем, генпрокурор затруднился ответить, будут ли следователи направлять повторно повестку на допрос Порошенко, отметив, что это решение принимают следователи и прокуроры, которые занимаются этим делом.

Во время боев за Иловайск в августе 2014 года погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около 80 считаются пропавшими без вести. Боевики и российские военные окружили ВСУ, расстреливая тех, кто пытался покинуть «котел». Материальные потери украинской армии составили почти 300 млн гривен.