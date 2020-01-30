СБУ задержала на Донбассе бывшего боевика подразделения «Призрак»

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Донетчине бывшего боевика подразделения группировки «ДНР» «Призрак». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, житель Бахмутского района Донецкой области отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы. После освобождения в июне 2014 года он присоединился к боевикам «ДНР». Ему поручили нести «боевые дежурства» на блокпостах вблизи города Северск.



После освобождения города украинскими военными летом 2014 года он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории России, рассказали в СБУ. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области, а в январе задержан правоохранителями.



В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).