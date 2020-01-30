«ДНР» обещает «концептуальные изменения» по прохождению блокпостов

Группировка «ДНР» готовит изменения в порядок прохождения своих пунктов пропуска на линии соприкосновения, которые, как утверждается, должны решить проблему очередей.



Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, передает сепаратистский ресурс ДАН.



«Сейчас мы с силовиками прорабатываем концептуальные изменения прохождения через контрольно-пропускные пункты в направлении Украины», — сказал он.

Проблемы с пропуском через блокпосты «ДНР» существуют не первый год. Большие очереди на КПП в своих отчетах неоднократно описывала мониторинговая миссия ОБСЕ. В прошлом декабре эту проблему публично признал Пушилин.



В настоящее время при «ДНР» действует четыре пропускных пункта на линии соприкосновения: «Горловка», «Александровка», «Еленовка» и «Октябрь». С подконтрольной Украине территории в Донецкой области также работают четыре КПВВ: «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово». При этом украинская сторона проблему с большими очередями решила несколько лет назад.