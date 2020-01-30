В «Укрзализныце» засекретили размер зарплаты экс-главы

Акционерное общество «Укрзализныця» отказалась сообщить информацию о зарплате уволенного накануне экс-гендиректора АО Евгения Кравцова, сославшись на конфиденциальную информацию. Об этом сообщают «Українські Новини».



В ответе на запрос издания говорится, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, касающийся нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.

29 января Кабинет министров согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова.



Кравцов заявил, что АО выплатит ему «не маленькую» компенсацию, однако сумму выплаты он не уточнил.