Бывший замминистра Грымчак вышел на свободу

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.Также эту информацию подтвердила жена Грымчака Юлия.Дополняется...
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