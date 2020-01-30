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Бывший замминистра Грымчак вышел на свободу

30 января 2020, 15:01

Бывший замминистра Грымчак вышел на свободу

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.


Также эту информацию подтвердила жена Грымчака Юлия.

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