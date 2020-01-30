На подконтрольной «ДНР» территории закрылась сеть супермаркетов

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области закрылась сеть супермаркетов «Пять вершин». Об этом пишет сепаратистский сайт DNR LIVE со ссылкой на свои источники.



По их данным, сеть закрылась из-за «неграмотного менеджмента и внутренних разногласий».



Летом 2019 вывеска сети супермаркетов «Пять вершин» появилась на большинстве магазинов сети "Семерочка".«Пять вершин» просуществовали полгода. Некоторые магазины, из 11 открывшихся летом, начали закрываться уже через несколько месяцев.



Один из магазинов «Семерочка» в неподконтрольном украинским властям Донецке был открыт по адресу проспект Ильича 93Д. Ранее в этом помещении находился магазин торговой сети «Амстор».