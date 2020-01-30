На Донбассе ранен военнослужащий

В четверг, 30 января, боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным штаба, противник обстреливал позиции ООС из запрещенной минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.



Под обстрелом оказались позиции вблизи населенных пунктов Березовое и Новотошковское.

«Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы», — говорится в сводке.