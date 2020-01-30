Центр занятости: Выпускники вузов быстрее найдут работу, если у них будет портфолио с видеорезюме

В Донецкой области более 11 тысяч молодых людей в 2019 году нашли работу, обратившись за помощью в центры занятости. Весь прошлый год молодежь (15-35 лет) составляла примерно 34% от общего числа безработных, которые стоят на учете в центрах занятости на подконтрольной части Донетчины.



По данным Международной организации труда, к началу 2020 года в Донецкой области без работы остаются около 116 тысяч человек. Официально, то есть на учете в Донецком областном центре занятости сегодня 10,8 тысяч человек, среди которых 8,5 тысяч получают помощь по безработице.



Больше половины зарегистрированных безработных (55,5%) имеют высшее образование, 37% - профессионально-техническое; 7,5% - общее среднее образование.



В Донецком областном центре занятости отмечают, что выпускники профессионально-технических и высших учебных заведений не всегда могут трудоустроиться сразу после окончания обучения. Для того, чтобы помочь молодежи реализовать себя, в каждом центре области создали базу портфолио с видеорезюме. Кроме этого, в городских центрах занятости выпускникам вузов и профтехучилищ предлагают индивидуальное сопровождение. Соискателям помогают составить портфолио, снять видеорезюме и найти подходящую работу. Небольшие видеоролики размещены на официальном канале региональной службы в YouTube. Как только человек находит работу, его видеорезюме удаляют.



«Мы много работаем с учебными заведениями: приходим и рассказываем, что происходит на рынке труда, какие специальности востребованы, приглашаем в центр занятости, помогаем составить современное портфолио с видеорезюме. Сейчас мы предметно занимаемся индивидуальным сопровождением каждого молодого кандидата: от составления электронного портфолио с резюме до продвижения этого портфолио рекрутером центра занятости работодателю. За год составлено больше сотни портфолио с видеорезюме, половина из которых уже дала результат – люди нашли работу», - рассказала начальница отдела организации профориентации Донецкого областного центра занятости Виктория Гамий.



Подробнее в материале: Молодой и невостребованный? Как на Донетчине работодатели и выпускники вузов ищут друг друга