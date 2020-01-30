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Осужденные за теракт в Харькове обжаловали пожизненный приговор после обмена

30 января 2020, 20:24

Осужденные за теракт в Харькове обжаловали пожизненный приговор после обмена

Трое приговоренных к пожизненному заключению по делу о теракте, который произошел возле Дворца Спорта в Харькове в 2015 году, подали апелляционные жалобы и требуют отмены приговора. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката одного из осужденных Игорь Нагорный.

«Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства», — сказал Нагорный, который является защитником Владимира Дворникова.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

Теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года. Тогда в результате взрыва радиоуправляемой мины погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

В конце прошлого года, 28 декабря, троих обвиняемых по делу о теракте (Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова) приговорили к пожизненному заключению. Позже их отпустили для обмена, который состоялся 29 декабря прошлого года по формуле «123 на 76».

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