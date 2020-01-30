Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 января.

Политика

Украинская сторона 29 января передала Трёхсторонней контактной группе новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО.



Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова заявила о том, что у нее нет подтверждающей информации о новых договоренностях по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.



Боевые действия



Два мирных жителя поселка Голубовское получили ранения в ходе обстрела, заявили в «ЛНР».



Экономика



Группировка «ДНР» может закрыть два угледобывающих предприятия — шахту имени Челюскинцев и шахту имени Калинина.



Общество



Следствие по делу о крушении рейса МН17 не приняло решение о доставке в суд бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха. Его роль в теракте еще изучается, сообщила представительница прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк.



Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Цемаха, который просил запретить его экстрадицию в Нидерланды.



Боевику «ДНР», которого украинские военные задержали 27 января у Красногоровки, сообщено о подозрении в участии в террористической организации.



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Украине часть Донбасса лекарственные препараты весом почти 1 тонна.



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