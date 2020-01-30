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Ректору Донецкого медуниверситета предъявили обвинение во взяточничестве

30 января 2020, 21:07

Ректору Донецкого медуниверситета предъявили обвинение во взяточничестве

Ректор одного из высших учебных заведений Донецкой области обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

«По версии следствия, ректор в течение 2018 года получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей "BMW X3″ стоимостью более 1,2 млн грн и "BMW X5″ стоимостью более 1,6 млн гривен за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет», — говорится в сообщении.

В ОГ отрметили, что позже он внес в свою декларацию о доходах недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля «BMW X3» на основании несуществующего договора ссуды.

Подозреваемый и его защита завершают знакомство с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Ректор Донецкого государственного медицинского университета (вуз-переселенец) Петр Кондратенко сообщал об обысках СБУ в январе 2019 года. Также он заявлял, что у него и его жены нет в собственности автомобиля, но есть в пользовании от третьего лица.

Ранее Петр Кондратенко получил угрозы в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывает с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета. Так, в 2018 году было выдано 1300 приглашений на учебу, тогда как в университет прибыли только 240. При этом задолженность за обучение на начало учебного года составила около 15 млн гривен.

Служба безопасности Украины расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.

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