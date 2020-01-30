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ПАСЕ признала Россию стороной «Минских договоренностей»

30 января 2020, 22:15

ПАСЕ признала Россию стороной «Минских договоренностей»

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию «стороной Минских договоренностей». Об этом сообщает «Европейская правда».

В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила озабоченность антидемократическими процессами в РФ.

В документе говорится о том, что Российская Федерация «усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например — запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины».

Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянуто:

— в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)
— прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
— отменить незаконную аннексию Крыма;
— прекратить и отменить установление «границы» и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
— устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (примечание ЕП: как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ)
— безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил представителей России.

Россияне настаивали, что упоминание о «Минске» недопустимо. «Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта», — убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством — 49 против 17 голосов.

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