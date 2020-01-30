Пожилой житель Марьинки ранен в результате взрыва в своем дворе

Житель Марьинки получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства в своем дворе. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В больнице города Курахово пострадавший 86 лет рассказал наблюдателям, что 25 января он выносил мусор возле своего дома.
«Наступил на какой-то предмет и услышал громкий звук — увидел дым и кровь. Мужчина вернулся домой, в котором он проживает один, и позвонил дочери, которая доставила его в больницу на следующий день», — говорится в отчете.
По словам врача, мужчина поступил в больницу 26 января с множественными осколочными ранениями нижней части спины и обеих ног.
В полиции Курахово миссии сообщили, что фрагменты взрывного устройства были найдены во дворе дома потерпевшего.