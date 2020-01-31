Штаб ООС сообщил о новых обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие стуки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадал один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем», — отмечается в сообщении.



По данным штаба, огонь открывался в районе Березового, Талаковки, Орехового, Новотошковского, Хутора Вольного.



Сегодня, 31 января, боевики два раза открывали огонь: у Луганского и Широкино. Потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.