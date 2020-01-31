Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Схемы»: Чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском

31 января 2020, 08:56

«Схемы»: Чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском

Президент Владимир Зеленский подписал назначения, в частности в Офис президента, ряда должностных лиц из правительства Николая Азарова, премьер-министра времен президентства Викитора Януковича. В расследовании проекта «Схемы» говорится, что согласно закону они должны быть люстрированы.

Речь идет о чиновниках, которые вместе с действующим главой ОП Андреем Богданом в ноябре 2013 года летали в Россию на переговоры вместе с Азаровым: Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова и Владимир Ельченко. Их поездка в Санкт-Петербург состоялась 19-20 ноября, после чего Кабмин решил остановить евроинтеграцию.

Все указанные должностные лица в соответствии с законом «Об очистке власти», должны быть люстрированы. Демченко, Камышев и Емельянова есть в люстрационном списке министерства юстиции. По закону они не имеют права занимать государственные должности до 2024 года. Этот запрет не касается тех, кто не состоит в штате как государственный чиновник и не получает за это зарплату.

Сейчас все они занимают высокие должности — главы ОП, послов, советника и члена президентской комиссии.

Камышева, который был заместителем руководителя секретариата Кабмина времен Азарова,  Зеленский в декабре назначил чрезвычайным и полномочным послом в Китае.

Емельянова, заместителя министра юстиции в Кабмине Азарова, в августе президент ввел в комиссию по правовой реформе. Там она стала заместителем председателя рабочей группы по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия.

Демченко в 2013 году был первым заместителем министра иностранных дел. Позже пятый президент Петр Порошенко назначил его советником. Сейчас он является советником Зеленского.

Ельченко, который во времена Порошенко был постоянным представителем Украины при ООН, в декабре прошлого года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Офис президента

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:20
«ЛНР» ввела карантин в пяти школах Луганска
21:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:12
На подконтрольной «ДНР» территории закрылась сеть супермаркетов
15:37
«ЛНР»: Двое жителей получили ранения при обстреле
14:19
В Донецке «ДНР» может закрыть две шахты
12:24
«ДНР» обещает «концептуальные изменения» по прохождению блокпостов
11:41
У «ДНР» нет лаборатории, которая может определить новый коронавирус
10:39
Красный Крест передал в Донецк почти тонну лекарств
22:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:27
Стороны в ТКГ пока не договорились о новых участках разведения на Донбассе
17:03
«ЛНР»: Участники ТКГ договорились обменяться списками пленных
15:58
В Донецке «ДНР» задержала двух подростков. Их подозревают в убийстве из-за куртки
15:55
В 2019 году на шахтах «Л-ДНР» погибли 53 человека, узнали правозащитники
11:46
СБУ вывела на подконтрольную территорию бывшего «министра ДНР»
09:11
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
все новости
11:32
СБУ засекретила расследование о прослушке на совещании Гончарука
11:01
Помпео встретился с Пристайко и почтил память погибших военных на Донбассе
10:50
Польский Донбасс: как постиндустриальный Лодзь стал городом для туристов ►
09:20
«ЛНР» ввела карантин в пяти школах Луганска
08:56
«Схемы»: Чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском
08:07
Штаб ООС сообщил о новых обстрелах со стороны боевиков на Донбассе
23:00
Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом
22:46
Пожилой житель Марьинки ранен в результате взрыва в своем дворе
22:15
ПАСЕ признала Россию стороной Минских договоренностей
21:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:07
Ректору Донецкого медуниверситета предъявили обвинение во взяточничестве
20:24
Осужденные за теракт в Харькове обжаловали пожизненный приговор после обмена
19:39
«Сигналов не поступало». В России заявили об отсутствии договоренностей о новом обмене 
19:05
Центр занятости: Выпускники вузов быстрее найдут работу, если у них будет портфолио с видеорезюме
18:50
На Донбассе ранен военнослужащий
все новости
ВИДЕО
Польский Донбасс: как постиндустриальный Лодзь стал городом для туристов ►
31 января, 10:50
«Поколение Донбасс». Как знакомятся на войне ►
30 января, 16:00
Как не провалить судебную реформу: опыт Чехии ►
28 января, 17:08

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция