«Схемы»: Чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском

Президент Владимир Зеленский подписал назначения, в частности в Офис президента, ряда должностных лиц из правительства Николая Азарова, премьер-министра времен президентства Викитора Януковича. В расследовании проекта «Схемы» говорится, что согласно закону они должны быть люстрированы.



Речь идет о чиновниках, которые вместе с действующим главой ОП Андреем Богданом в ноябре 2013 года летали в Россию на переговоры вместе с Азаровым: Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова и Владимир Ельченко. Их поездка в Санкт-Петербург состоялась 19-20 ноября, после чего Кабмин решил остановить евроинтеграцию.



Все указанные должностные лица в соответствии с законом «Об очистке власти», должны быть люстрированы. Демченко, Камышев и Емельянова есть в люстрационном списке министерства юстиции. По закону они не имеют права занимать государственные должности до 2024 года. Этот запрет не касается тех, кто не состоит в штате как государственный чиновник и не получает за это зарплату.



Сейчас все они занимают высокие должности — главы ОП, послов, советника и члена президентской комиссии.



Камышева, который был заместителем руководителя секретариата Кабмина времен Азарова, Зеленский в декабре назначил чрезвычайным и полномочным послом в Китае.



Емельянова, заместителя министра юстиции в Кабмине Азарова, в августе президент ввел в комиссию по правовой реформе. Там она стала заместителем председателя рабочей группы по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия.



Демченко в 2013 году был первым заместителем министра иностранных дел. Позже пятый президент Петр Порошенко назначил его советником. Сейчас он является советником Зеленского.



Ельченко, который во времена Порошенко был постоянным представителем Украины при ООН, в декабре прошлого года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.



