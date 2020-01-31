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Помпео встретился с Пристайко и почтил память погибших военных на Донбассе

31 января 2020, 11:01

Помпео встретился с Пристайко и почтил память погибших военных на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу утром в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Также Помпео встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием. После этого все вмести они возложили цветы к «Стене памяти погибших за Украину» у Михайловского златоверхого монастыря. Там размещены портреты украинских военных, которые погибли на Донбассе.

Далее госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским. Их брифинг ожидается в полдень.

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом вчера вечером.

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