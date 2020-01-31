В Офисе президента обсудили создание Комиссии по поиску пропавших на Донбассе

Рабочая группа обсудила создание при Кабинете министров постоянную Комиссию по розыску пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Присутствующая на заседании министр ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда сообщила, что ведомство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи Комиссии полномочий.



По ее словам, уже образован коллектив специалистов, готовых приступить к поиску пропавших; на данный момент завершается юридическая экспертиза законопроекта в Минюсте.



Также на заседании рабочей группы обсуждался вопрос оказания помощи гражданским заложникам после освобождения в части восстановления документов и получения материальной помощи.