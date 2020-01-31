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В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом из Китая

31 января 2020, 14:42

В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом из Китая

В России обнаружены два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

В Украине пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших этим вирусом приближается к 10 тысячам. От нового коронавируса умерли 213 человек, все жертвы — в Китае. Число вылечившихся составило более 180 человек.

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