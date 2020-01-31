Зеленский анонсировал 700 млн долларов помощи от США в этом году

В 2020 году США выделят 700 млн долларов помощи Украине, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом передают «Українськi Новини».



«Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности, размер программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 млн долларов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.



Зеленский подчеркнул, что 365 млн долларов направят в сферу обороны.



Президент добавил, что Украина готова развивать новые формы партнерства в сфере безопасности и ценит поддержку реформирования обороны страны.



Зеленский также заявил, что Украина рассчитывает на усиление инвестиционного и торгового сотрудничества с США в 2020 году.

Зеленский надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. Во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве он отметил, что такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины.



В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий помощь Украине в суме 300 млн долларов, включая поставки летальных вооружений.