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В ООН раскритиковали законопроект Бородянского о медиа

31 января 2020, 15:41

В ООН раскритиковали законопроект Бородянского о медиа

Мониторинговая миссия ООН по правам человека критично высказалась о законопроекте о медиа, который предлагает министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

«Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа», — говорится в сообщении миссии.

Там добавили, что разделяют тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре.

Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, подчеркнули в миссии ООН.

Кроме того там считают, что государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента. «Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа», — пояснили в ООН.

Также там призвали Минкульт соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность.

20 января Минкультуры опубликовало сравнительную таблицу законопректа «об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации». Министр Владимир Бородянский рассчитывает за месяц пройти этап обсуждения и уже в марте внести документ на рассмотрение парламента.

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