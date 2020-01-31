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«ДНР» выставила условие для подготовки к следующему обмену

31 января 2020, 16:15

«ДНР» выставила условие для подготовки к следующему обмену

Группировка «ДНР» отказывается продолжать обсуждение следующего обмена с украинской стороной, пока не будут разрешены процессуальные вопросы касательно участников обмена 29 декабря. Об этом заявила так называемая омбудсмен группировки Дарья Морозова.

«Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речи идти не может», — цитирует ее слова сепаратистский ресурс ДАН.

29 января в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов в ОРДЛО. Стороны не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств.

В группировке «ЛНР» заявили, что участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а также проработать вопросы по открытию новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным Киева, боевики удерживают около 300 украинцев.

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