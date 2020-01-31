Чиновники госшахты на Донетчине подозреваются в незаконной добыче угля на запрещенном участке

Должностные лица одной из государственных шахт в Донецкой области организовали незаконную добычу угля на запрещенном участке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, будучи в сговоре с частным предприятием и при посредничестве отдельных правоохранителей чиновники внедрили противоправную схему по добыче угля на участке, где запрещены подобные работы.



Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.



Во время обысков по месту жительства и на предприятиях изъята финансово-хозяйственная документация, сведения об объемах незаконно добытого угля, привлечение к «подпольному бизнесу» и оплаты труда горняков госшахты.



Сейчас готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.