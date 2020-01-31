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Главные события 31 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

31 января 2020, 23:00

Главные события 31 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 января.

Политика

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию «стороной Минских договоренностей».

Группировка «ДНР» отказывается продолжать обсуждение следующего обмена с украинской стороной, пока не будут разрешены процессуальные вопросы касательно участников обмена 29 декабря.

Общество

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры был установлен эпицентр подземных толчков - он находится в районе горных работ шахтеров.

В подконтрольном «ДНР» Донецке взорвался автомобиль BMW X5, пострадавших нет. Боевики утверждают, что взрыв произошел на площади перед входом на стадион «Металлург». При этом в соцсетях пользователи пишут, что внедорожник взорвался у здания «управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР».

Права человека

Группировка «ЛНР» обязала продавцов мобильных телефонов и бытовой техники указывать в «декларации» IMEI-код или серийный номер товаров при их ввозе.

Боевые действия

86-летний житель Марьинки получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства в своем дворе.

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«ЛНР» ввела карантин в пяти школах Луганска
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15:21
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