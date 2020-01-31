Главные события 31 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 января.

Политика



Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию «стороной Минских договоренностей».



Группировка «ДНР» отказывается продолжать обсуждение следующего обмена с украинской стороной, пока не будут разрешены процессуальные вопросы касательно участников обмена 29 декабря.



Общество



В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры был установлен эпицентр подземных толчков - он находится в районе горных работ шахтеров.



В подконтрольном «ДНР» Донецке взорвался автомобиль BMW X5, пострадавших нет. Боевики утверждают, что взрыв произошел на площади перед входом на стадион «Металлург». При этом в соцсетях пользователи пишут, что внедорожник взорвался у здания «управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР».



Права человека



Группировка «ЛНР» обязала продавцов мобильных телефонов и бытовой техники указывать в «декларации» IMEI-код или серийный номер товаров при их ввозе.



Боевые действия



86-летний житель Марьинки получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства в своем дворе.

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