В Госдепе США пообещали новые санкции для России

Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма Украине. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.



«Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по миру на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — заявила Ортагус.



Также она добавила, что США поддерживают Украину.

Ранее США ввели санкции в отношении компании — оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту «Гранд Сервис Экспресс» и персонально ее генерального директора Александра Ганова.