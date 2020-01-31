Суд признал, что Портнов последние пять лет жил в Украине

Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Это дает ему право принимать участие в управлении государственными делами. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 15 января.



Портнов просил суд установить факт его непрерывного проживания в Украине последние 5 лет. По его утверждению, от этого «зависит его реализация права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, в такой форме как возможность быть избранным народным депутатом».



Свое пребывание за границей с 22 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Портнов мотивировал «политическим и безосновательным уголовным преследованием».



14 апреля 2014 года он получил должность в адвокатском объединении «Корпоративные технологии» — директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом. Ему оформили служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней и неоднократно продлевали ее в течение пяти лет.



Печерский суд учел выводы Верховного Суда о том, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины, и удовлетворил требование Портнова.

Ранее стало известно о том, что СБУ закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором фигурировал экс-глава Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.