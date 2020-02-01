На Донбассе была стрельба, потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки боевики незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, потерь со стороны украинских военнослужащих нет.



Позиции украинских военнослужащих попали под огонь из минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В штабе сообщсют, что стрельба велась в районе Широкино, Авдеевки, Лебединского, Васильевки, Луганским и Новолуганским.