Двух жительниц Донетчины осудили за «референдум» 2014 года

Две жительницы сел в Донецкой области, которые принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума», признаны виновными и приговорены к 5 годам тюрьмы с испытательными сроками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Одной из женщин суд вынес испытательный срок 1 год, второй – 2 года.



«Красноармейским городским и Краснолиманским городским судами две женщины признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц», – говорится в сообщении.



Судом установлено, что в мае 2014 жительницы села Старомихайловка Марьинского района и села Ставки Лиманского района работали в составе «участковых избирательных комиссий». Одна – членом, вторая – заместителем председателя.