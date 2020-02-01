Беларусь выступает за активное участие США в разрешении конфликта на Донбассе

Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе с участием США, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается позиции Беларуси по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Беларуси площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине», - сказал Макей по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.



По словам госсекретаря, Минск надеется, что США будут участвовать активнее в том, чтобы обеспечить «соответствующий выход» из ситуации. При этом он считает, что «в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить этот вопрос», а США и Беларусь должны помочь.



В свою очередь, Помпео сообщил, что во время переговоров с президентом Беларуси и главой МИД он обсуждал вопрос урегулирования ситуации в Украине. При этом Помпео подчеркнул, что в разрешении этого конфликта должен принять участие весь мир.