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В Краматорске продают львицу

01 февраля 2020, 14:50

В Краматорске продают львицу

Житель Краматорска (Донецкая область) опубликовал в интернете объявление о продаже львицы. Семья переезжает, в связи с чем ищет нового хозяина для животного по имени Лина.

«В связи с переездом отдадим хорошим людям, в достойные условия проживания. Абсолютно здоровая, привитая девочка», - сообщается в объявлении.

Как пишет «Восточный проект», хозяин готов передать львицу в фонд защиты животных или в реабилитационный центр. Главное желание мужчины – заботливое отношение к животному и хорошие условия содержания.

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