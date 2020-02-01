В Краматорске продают львицу

Житель Краматорска (Донецкая область) опубликовал в интернете объявление о продаже львицы. Семья переезжает, в связи с чем ищет нового хозяина для животного по имени Лина.



«В связи с переездом отдадим хорошим людям, в достойные условия проживания. Абсолютно здоровая, привитая девочка», - сообщается в объявлении.

Как пишет «Восточный проект», хозяин готов передать львицу в фонд защиты животных или в реабилитационный центр. Главное желание мужчины – заботливое отношение к животному и хорошие условия содержания.