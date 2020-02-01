В Виннице сорван тренинг для журналистов – их учили толерантно писать об ЛГБТ

В Виннице 1 февраля три человека сорвали тренинг для журналистов, посвященный толерантному освещению тематики ЛГБТ. Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на журналиста «Винницкого агентства журналистских расследований», которое организовало мероприятие.



Журналист Влад Боднар отметил, что отбирал участников на тренинг и до последнего дня не называл место проведения мероприятия, так как были подозрения относительно провокаций от радикальных организаций.



«Именно по этой причине мы направили официальное письмо в полицию, чтобы обеспечить правопорядок во время проведения тренинга. Но полиции не было и произошло то, что произошло. Сразу мы вызвали сотрудников полиции, которые нам сказали, что «никакого от вас заявления об обеспечении правопорядка не было». В понедельник нас пригласили на встречу с руководством полиции области», - сказал журналист.

Нападавшие облили помещение гостиницы «Подолье», участников и участниц маслом и засыпали перьями.

Правоохранители начали расследование по статье 171 Уголовного кодекса - препятствование законной журналистской деятельности и части 2 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. В полиции зафиксировали, что три человека помешали проведению тренинга.



На Facebook-странице ДИЙ-Винница говорится, что почти сразу после инцидента ответственность за него взяла на себя винницкая общественная организация «Эдельвейс». Ее представитель Роман Костышин назвал акцию «предупредительной».



Издание Depo.Винница приводит цитату Костышина, которая на данный момент скрыта с его страницы в Faceboo: «Сегодня устроили предупредительную акцию против пропаганды ЛГБТ-ценностей у нас в родном городе! Винничане, это уже не в Европе или в Киеве, а у нас в городе! Это вражеская, пропагандистская риторика уже зомбирует наших граждан и детей!».