Вчера на Донбассе погиб военный, еще двое ранены

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в субботу, 1 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Красногоровки, Марьинки, Васильевки, Песок, Невельского, Луганского, Орехово, Новотошковского, Хутора Вольный и Катериновки.



Кроме этого, еще один военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.









