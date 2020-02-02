Ермак сообщил о завершении формирования фонда по восстановлению Донбасса

Украина и Всемирный банк завершают работу по формированию фонда восстановления Донбасса, сообщил помощник президента Андрей Ермак.



«Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса», — сказал он в интервью YouTube-каналу «KRYM — критическое мышление».



Ермак также признал, что на сегодня государство не достаточно информирует своих граждан на неподконтрольных территориях о событиях в стране.



«Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом», — отметил он.



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