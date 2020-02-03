Штаб зафиксировал 12 обстрелов на Донбассе. ВСУ открыли огонь в ответ

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в воскресенье в результате обстрелов пострадали трое украинских военнослужащих.



«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Обстрелы велись в районе Песок, Лебединского, Васильевки, Луганского, Крымского, Новотошковского, Гладосового. В штабе подчеркнули, что на огонь противника был дан «адекватный ответ из разрешенного оружия».



С начала текущих боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, подытожили в штабе ООС.