Фильм о конфликте на Донбассе получил награду на кинофестивале Sundance в США

Украинская режиссерка Ирина Цилык получила приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма «Земля голубая, будто апельсин».

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Iryna Tsilyk for THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE. #sundance pic.twitter.com/oLUqwVHkne