Макрон в Варшаве обсудит ситуацию на Донбассе

Одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на востоке Украины перед и после проведения встреч в «нормандском формате». Об этом сообщает «Укринформ».



Советник президента Франции Эмманюэль Бонн сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции по ключевым для Европы делам, таким как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО.



По его словам, Париж намерен консультироваться с Варшавой в отношении ситуации на востоке Украины перед и после встреч в «нормандском формате». Он уточнил, что речь идет о включении Польши в этот формат. Бонн добавил, что «необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, Востока Украины».