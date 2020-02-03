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Зеленский: Иран предлагал семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тысяч, но этого мало

03 февраля 2020, 10:08

Зеленский: Иран предлагал семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тысяч, но этого мало

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию на 80 тысяч долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии ТСН.

«Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч — это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина будет подавать иск в международный суд.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Кабинет министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатило семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Материальная помощь из резервного фонда будет предоставлена до получения всех страховых выплат.

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