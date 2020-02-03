В Луганской области задержали бывшего боевика, которого искали шесть лет

В районе проведения операции Объединенных сил на таможенном пункте пропуска «Меловое» правоохранители задержали бывшего боевика группировки «ДНР», который шесть лет находился в розыске. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным следствия, житель Славянска добровольно вступил в «славянскую бригаду народной милиции ДНР».



«Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области», — говорится в сообщении.



В 2016 году мужчина уехал в РФ на заработки.



В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.