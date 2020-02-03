Украинский военный сегодня был ранен на Донбассе

Один украинский военнослужащий был ранен на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков в понедельник. Об этом сообщает министерство обороны Украины.



По данным ведомства, с начала текущих суток зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны боевиков, которые в ходе обстрелов продолжали использовать в том числе и запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и других гранатометов, минометов, крупнокалиберные пулеметы.



В Минобороны добавили, что подразделения Объединенных сил «вели адекватные оборонительные действия».



Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате обстрелов на Донбассе пострадали трое украинских военнослужащих.



