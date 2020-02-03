Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.



20,5% респондентов заявили, что совсем не доверяют президенту, 18,8% — скорее не доверяют, 28,7% — скорее доверяют, 20,7% — полностью доверяют (вмеcте 49,4%), а 11,3% опрошенных затруднились с ответом.



Исследование было проведено с 24 по 28 января 2020 года. Опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

В декабре, по данным социологической группы «Рейтинг», доверие Зеленскому высказали 67% украинцев.