Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 27 января - 2 февраля.

Урегулирование конфликта на Донбассе



29 января в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Участники обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов в ОРДЛО. Стороны не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств.



Руководитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев рассказал, что на предстоящих участках разведения не предусматривается создание «серой зоны».



Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр допустил, что встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел может состояться «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.



Помощник президента Андрей Ермак рассчитывает, что следующий саммит «нормандской четверки» позволит провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, в том числе, и на неподконтрольной части Донбасса.



Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Пьер Морель заявил, что «формулу Штайнмайера» необходимо закрепить в украинском законодательстве.



Боевики до сих пор не предоставили представителям Красного Креста доступ к удерживаемым в тюрьмах.



Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию «стороной Минских договоренностей».



Группировка «ДНР» отказалась продолжать обсуждение следующего обмена с украинской стороной, пока не будут разрешены процессуальные вопросы касательно участников обмена 29 декабря.



Права человека



«ДНР» выявляла «шпионов» среди владельцев украинских паспортов во время приостановки действия комендантского часа в новогодние праздники.



Среди 76 пленных, возвращенных Украине в рамках обмена 29 декабря прошлого года оказался гражданин РФ 1940 года рождения Василий Деркач. Пенсионер с российским паспортом и квартирой в Зугресе Донецкой области хочет вернуться домой, но опасается повторного ареста боевиками «ДНР».



Боевые действия



С 27 января по 2 февраля вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий и четверо получили травмы.



86-летний житель Марьинки получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства в своем дворе 25 января.



Общество



По оценкам ООН, 3,4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. При этом 1,1 миллиона нуждающихся − старше 60 лет.



Следствие по делу о крушении рейса МН17 не приняло решение о доставке в суд бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха. Его роль в теракте еще изучается, сообщила представительница прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк.



«ЛНР» обязала продавцов мобильных телефонов и бытовой техники указывать в «декларации» IMEI-код или серийный номер товаров при их ввозе.



СБУ объявила, что в ходе спецоперации вывела с подконтрольной боевикам территории бывшего «министра угля ДНР» Игоря Ивакина, который дал показания о влиянии России на боевиков. В то же время, «Украинская правда» нашла на Facebook-странице Ивакина записи, свидетельствующие о том, что он более пяти лет проживает на подконтрольной властям территории, в Мариуполе, который освободили от боевиков летом 2014 года.



По информации «Восточной правозащитной группы», в 2019 году на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей от травм на работе умерли 53 шахтера.



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