На Луганщине полиция расследует похищение и убийство трех человек боевиками «ЛНР»

Старобельский отдел полиции ГУНП в Луганской области проводит досудебное расследование по факту похищения и умышленного убийства трех граждан Украины боевиками группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, представители вооруженного формирования осенью 2014 года похитили двух женщин и малолетнего ребенка, которые проживали в Антрацитовском районе Луганской области. Вывезли граждан в лесополосу, где казнили, расстреляв последних из огнестрельного оружия.



«Указанные преступные действия грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, выразившееся в жестоком обращении с указанными гражданами Украины, соединенное с их умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», — говорится в сообщении.



По указанному факту следственный отдел Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начал досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляется прокурорами указанного управления и Старобельского местной прокуратуры Луганской области.



Прокуратура Луганской области выявила признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством).