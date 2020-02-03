В «Слуге народа» выступили против законопроекта Бородянского о дезинформации

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции «Слуга народа» выступили против законопроекта министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о противодействии дезинформации. Об этом заявил замглавы комитета Никита Потураев («Слуга народа»), передает «Интерфакс-Украина».



«Прошу не смеяться, но в «Слуге народа» тоже против законопроекта «О противодействии дезинформации». Все члены нашего комитета от фракции «Слуга народа» выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта «О медиа», — сказал депутат на публичном обсуждении законопроекта с представителями медиа в Украинском кризисном медиа центре.



Ранее Бородянский заявил, что Минкульт доработает законопроект. По его словам, обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и международных партнеров будут учтены.

Ряд общественных медийных организаций, ассоциации журналистов, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов раскритиковали законопроект о дезинформации из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ. Также обеспокоенность рядом положений законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.